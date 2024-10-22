ملك الأردن يصل الرياض وفي استقباله الأمير محمد بن سلمان

وصل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الرياض، اليوم، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما كان في الاستقبال الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري.

وقد وصل بمعية ملك الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ووزير الخارجية أيمن الصفدي.