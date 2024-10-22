مختبرات مركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية والحبل السري تحصل على الاعتماد الدولي للفحص الجزيئي

أعلنت وزارة الصحة عن حصول مختبرات مركز (الشيخة سلوى الصباح) للخلايا الجذعية والحبل السري على شهادة الاعتماد الدولي للفحص الجزيئي من قبل من جمعية النهوض بالدم والعلاجات الحيوية (AABB) مما يعزز مكانة الكويت في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي.

وذكرت مدير إدارة خدمات نقل الدم بالوزارة الدكتورة ريم الرضوان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن مختبرات (مركز الشيخة سلوى الصباح) للخلايا الجذعية والحبل السري “تعتبر الأولى على مستوى العالم العربي والثانية عالميا خارج الولايات المتحدة الأمريكية التي تحصل على هذا الاعتماد”.

وبينت الدكتورة الرضوان أن هذا الاعتماد يعد خطوة بالغة الأهمية في مجال العلاج بالخلايا الجذعية إذ يضمن التزام المختبرات بأعلى معايير الجودة والسلامة في أساليب الفحص والمعالجة.

وأضافت أن هذه الشهادة الدولية تعزز الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى كونها تضمن التزام المختبرات بالمتطلبات التنظيمية الصارمة وتقديم نتائج دقيقة وموثوقة.

وأشارت إلى أن المختبرات المعتمدة تحتوي على تقنيات حديثة تم التحقق من صحتها كما تتبع أفضل الممارسات العالمية مما يقلل من مخاطر التلوث ويضمن سلامة منتجات الخلايا الجذعية.

وأوضحت أن هذا الاعتماد يفتح آفاقا جديدة للبدء في البرامج الخاصة بتجميع الخلايا الجذعية وخلايا الحبل السري ما يمثل خطوة جوهرية نحو تطوير علاجات مبتكرة وفعالة.

وأفادت بأن هذا الإنجاز سيكون له أثر كبير في تعزيز الأبحاث العلمية وتحسين نتائج علاج المرضى وتعزيز مصداقية العلاجات المستندة إلى الخلايا الجذعية في الأوساط الطبية.