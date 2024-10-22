مركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية والحبل السري

مختبرات مركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية والحبل السري تحصل على الاعتماد الدولي للفحص الجزيئي

22 أكتوبر، 2024
0 41 دقيقة واحدة

أعلنت وزارة الصحة عن حصول مختبرات مركز (الشيخة سلوى الصباح) للخلايا الجذعية والحبل السري على شهادة الاعتماد الدولي للفحص الجزيئي من قبل من جمعية النهوض بالدم والعلاجات الحيوية (AABB) مما يعزز مكانة الكويت في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي.

وذكرت مدير إدارة خدمات نقل الدم بالوزارة الدكتورة ريم الرضوان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن مختبرات (مركز الشيخة سلوى الصباح) للخلايا الجذعية والحبل السري “تعتبر الأولى على مستوى العالم العربي والثانية عالميا خارج الولايات المتحدة الأمريكية التي تحصل على هذا الاعتماد”.

وبينت الدكتورة الرضوان أن هذا الاعتماد يعد خطوة بالغة الأهمية في مجال العلاج بالخلايا الجذعية إذ يضمن التزام المختبرات بأعلى معايير الجودة والسلامة في أساليب الفحص والمعالجة.

وأضافت أن هذه الشهادة الدولية تعزز الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى كونها تضمن التزام المختبرات بالمتطلبات التنظيمية الصارمة وتقديم نتائج دقيقة وموثوقة.

وأشارت إلى أن المختبرات المعتمدة تحتوي على تقنيات حديثة تم التحقق من صحتها كما تتبع أفضل الممارسات العالمية مما يقلل من مخاطر التلوث ويضمن سلامة منتجات الخلايا الجذعية.

وأوضحت أن هذا الاعتماد يفتح آفاقا جديدة للبدء في البرامج الخاصة بتجميع الخلايا الجذعية وخلايا الحبل السري ما يمثل خطوة جوهرية نحو تطوير علاجات مبتكرة وفعالة.

وأفادت بأن هذا الإنجاز سيكون له أثر كبير في تعزيز الأبحاث العلمية وتحسين نتائج علاج المرضى وتعزيز مصداقية العلاجات المستندة إلى الخلايا الجذعية في الأوساط الطبية.

المصدر
وزارة الصحة
الوسوم
22 أكتوبر، 2024
0 41 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزير الصحة: حريصون على العمل الجاد لتحسين مستوى الرعاية الصحية بجميع محافظات البلاد

21 أكتوبر، 2024

وزير الصحة: الانتشار المتسارع للبكتيريا المقاومة للمضادات ظاهرة مقلقة واتخذنا حيالها خطوات حازمة

21 أكتوبر، 2024

وزير الصحة: سرطان الثدي يمثل تحديا عالميا والوزارة تولي أهمية كبيرة لعلاجه

20 أكتوبر، 2024

وزير الصحة: نقل التبعية الفنية لكافة أقسام التغذية العلاجية وخدمات الإطعام في المستشفيات والمراكز الصحية إلى إدارة التغذية والإطعام

15 أكتوبر، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى