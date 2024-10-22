رئيس الأركان: كلية علي الصباح العسكرية صرح تعليمي رائد في إعداد الطلبة الضباط والكوادر بأعلى المستويات

رئيس الأركان: كلية علي الصباح العسكرية صرح تعليمي رائد في إعداد الطلبة الضباط والكوادر بأعلى المستويات

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين اليوم الثلاثاء أن كلية علي الصباح العسكرية صرح تعليمي رائد ومميز يسهم في إعداد وتأهيل الطلبة الضباط والكوادر العسكرية على أعلى المستويات.

وشدد الفريق المزين حسب بيان صحفي لرئاسة الأركان خلال زيارته الميدانية للكلية على أهمية معايير الجودة للمرافق لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة للطلبة الضباط الدارسين فيها.

وأشاد خلال الزيارة التي تفقد فيها مختلف مرافق الكلية والقاعات الدراسية للطلبة الضباط بالجهود المبذولة من جميع منتسبيها ضباطا وضباط صف وأفرادا مؤكدا دعم القيادة المستمر لكل ما من شأنه رفع كفاءة وجاهزية القوات المسلحة.

وكان في استقبال الفريق المزين آمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن فواز المسيلم.