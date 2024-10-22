رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين خلال زيارته الميدانية لكلية علي الصباح العسكرية

رئيس الأركان: كلية علي الصباح العسكرية صرح تعليمي رائد في إعداد الطلبة الضباط والكوادر بأعلى المستويات

22 أكتوبر، 2024
0 44 أقل من دقيقة

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين اليوم الثلاثاء أن كلية علي الصباح العسكرية صرح تعليمي رائد ومميز يسهم في إعداد وتأهيل الطلبة الضباط والكوادر العسكرية على أعلى المستويات.

وشدد الفريق المزين حسب بيان صحفي لرئاسة الأركان خلال زيارته الميدانية للكلية على أهمية معايير الجودة للمرافق لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة للطلبة الضباط الدارسين فيها.

وأشاد خلال الزيارة التي تفقد فيها مختلف مرافق الكلية والقاعات الدراسية للطلبة الضباط بالجهود المبذولة من جميع منتسبيها ضباطا وضباط صف وأفرادا مؤكدا دعم القيادة المستمر لكل ما من شأنه رفع كفاءة وجاهزية القوات المسلحة.

وكان في استقبال الفريق المزين آمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن فواز المسيلم.

المصدر
الجيش الكويتي
الوسوم
22 أكتوبر، 2024
0 44 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو ولي العهد يتسلم رسالة خطية موجهة إلى سمو أمير البلاد من الرئيس الإيراني

22 أكتوبر، 2024

وزيرة الشؤون: مبادرة “لمة الأهل” تعكس القيم الأصيلة للمجتمع الكويتي

22 أكتوبر، 2024

وزير خارجية إيران: زيارة الكويت تأتي في إطار المشاورات المستمرة مع دول المنطقة

22 أكتوبر، 2024

دولة الكويت تحذر من الانزلاق إلى حرب غير محدودة وسط تصاعد انتهاكات الاحتلال بالمنطقة

21 أكتوبر، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى