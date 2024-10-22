سمو ولي العهد يتسلم رسالة خطية موجهة إلى سمو أمير البلاد من قبل وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة عباس عراقجي

سمو ولي العهد يتسلم رسالة خطية موجهة إلى سمو أمير البلاد من الرئيس الإيراني

22 أكتوبر، 2024
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تسلم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في قصر بيان صباح اليوم رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

قام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد حفظه الله وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة عباس عراقجي.

حضر اللقاء معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات.

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22 أكتوبر، 2024
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