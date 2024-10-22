مصفاة نفط

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 62 سنتا ليبلغ 73.68 دولار

22 أكتوبر، 2024
0 46 أقل من دقيقة

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 62 سنتا ليبلغ 73.68 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 74.30 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.23 دولار لتبلغ 74.29 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.34 دولار لتبلغ 70.56 دولار للبرميل.

وفي الصين خفضت البنوك التجارية أمس أسعار الفائدة الأساسية على القروض لمدة عام بنسبة 3.1 في المئة و5 سنوات بنسبة 36 بالمئة بمقدار 25 نقطة أساس وفقا لما أعلنه بنك الشعب الصيني (بي بي أو سي).

وتأتي هذه التخفيضات في إطار حزمة تحفيزات اقتصادية أعلنت عنها السلطات الصينية في سبتمبر الماضي بهدف دعم النمو الاقتصادي الذي يشهد تباطؤا.

المصدر
كونا
الوسوم
22 أكتوبر، 2024
0 46 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

بوتيكات تُدشن خصومات Black Friday الأكبر بالشرق الأوسط

22 أكتوبر، 2024

بنك الخليج يوقع اتفاقية شراكة مع كلية الكويت التقنية

21 أكتوبر، 2024

10 شركات كويتية تكنولوجية ناشئة على موعد مع برنامج التسريع العالمي في وادي السيليكون

21 أكتوبر، 2024

الاستثمارات الوطنية تختتم مشاركتها الفعالة للعام الثاني في أضخم معرض توظيفي

21 أكتوبر، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى