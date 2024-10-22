سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 62 سنتا ليبلغ 73.68 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 62 سنتا ليبلغ 73.68 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 74.30 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.23 دولار لتبلغ 74.29 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.34 دولار لتبلغ 70.56 دولار للبرميل.

وفي الصين خفضت البنوك التجارية أمس أسعار الفائدة الأساسية على القروض لمدة عام بنسبة 3.1 في المئة و5 سنوات بنسبة 36 بالمئة بمقدار 25 نقطة أساس وفقا لما أعلنه بنك الشعب الصيني (بي بي أو سي).

وتأتي هذه التخفيضات في إطار حزمة تحفيزات اقتصادية أعلنت عنها السلطات الصينية في سبتمبر الماضي بهدف دعم النمو الاقتصادي الذي يشهد تباطؤا.