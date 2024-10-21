وزير التعليم العالي يؤكد حرص دولة الكويت على النهوض بجودة التعليم

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة الدكتور نادر الجلال اليوم الإثنين حرص دولة الكويت على تحقيق التميز والنهوض بجودة التعليم ودعم كل المبادرات التي تحقق الأهداف المرجوة.

وقالت (التعليم العالي) في بيان صحفي إن ذلك جاء في كلمة للوزير الجلال بعد مشاركته في اجتماع مجلس إدارة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال (عن بعد) برئاسة وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة المركز يوسف البنيان.

وأكد التزام دولة الكويت بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة في تحسين جودة التعليم وتعزيز معايير الجودة في مختلف مراحل التعليم.

وأشاد الوزير الجلال بالدور الرائد للمملكة العربية السعودية في تطوير جودة التعليم وتميز مخرجاته على مستوى المنطقة العربية متقدما بالشكر إلى وزير التعليم بالمملكة ورئيس مجلس إدارة المركز والمدير العام الدكتور عبدالرحمن المديرس على الدعوة للمشاركة في هذا الاجتماع.

وشهد الاجتماع مناقشة موضوعات ذات صلة بعمل المركز واستعراض مسيرته خلال عشر سنوات من التأسيس بما في ذلك نتائج الورشة الإقليمية حول التقييم الإقليمي لتحصيل الطلبة في الدول العربية.

وتمت مناقشة مشاريع وبرامج مقترحة منها مشروع الكراسي البحثية للمركز وبرنامج تدريب القيادات التعليمية في الدول العربية ومشروع النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم ومشروع مستقبل جودة الانفاق على التعليم ما قبل الجامعي في الدول العربية.

حضر الاجتماع عدد من وزراء التعليم في الدول العربية وقيادات بعض الهيئات التعليمية المحلية والإقليمية.

يذكر أن مبادرة إنشاء واستضافة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم تعد نموذجا رائعا للمبادرات النوعية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لإقليمها العربي حيث يمثل المركز منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات في مجال التعليم.