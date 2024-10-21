جانب من المساعدات الإنسانية الإماراتية للبنان

الإمارات ترسل 40 طنا من المساعدات الإغاثية للبنان

21 أكتوبر، 2024
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أرسلت دولة الإمارات اليوم الاثنين 40 طنا من المواد الطبية والغذائية والمستلزمات الإيوائية للبنان تلبية للاحتياجات الضرورية للشعب اللبناني وسط الظروف الحرجة والأزمة الحالية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء من خلال الطائرة ال12 التي ترسلها الإمارات للبنان محملة بمساعدات إغاثية متنوعة في إطار مواصلة استجابتها الإنسانية العاجلة لإغاثة اللبنانيين بتوجيهات من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد.

ونقلت (وام) عن مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية سلطان الشامسي قوله إن “الطائرة الإماراتية ال12 من المساعدات الإغاثية الموجهة للشعب اللبناني هي امتداد للجسر الجوي الإغاثي للمتأثرين والجرحى والمصابين والمحتاجين جراء التداعيات الحاصلة في المنطقة”.

وأكد الشامسي حرص الإمارات على “تحقيق التعافي المبكر والأمن والاستقرار” مشيرا إلى “الدور الحيوي والإنساني العالمي الرائد الذي يضطلع به مجلس الشؤون الإنسانية الدولية نحو أهمية الاستجابة العاجلة لمثل هذه التحديات الملحة والمتطلبات الأساسية”.

ولفت إلى أن “جميع المؤسسات والجمعيات الإماراتية المانحة ستواصل أعمالها الإنسانية والخيرية لدعم الأشقاء اللبنانيين ومساعدتهم والوقوف معهم في مواجهة هذه الظروف الحرجة والأوضاع الصعبة”.

المصدر
وكالات
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21 أكتوبر، 2024
0 36 دقيقة واحدة

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