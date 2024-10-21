وزير الصحة: حريصون على العمل الجاد لتحسين مستوى الرعاية الصحية بجميع محافظات البلاد

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي الحرص على العمل الجاد لتحسين مستوى الرعاية الصحية في البلاد وأهمية التعاون المستمر مع جميع المحافظات للارتقاء بالخدمات الصحية الشاملة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الصحة اليوم الاثنين عقب استقبال الوزير لمحافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وذكر البيان أنه تم خلال اللقاء تناول التحديات التي تواجه القطاع الصحي في العاصمة واستعراض المبادرات المستقبلية والمقترحات التي تهدف لتعزيز مستوى الرعاية الصحية في المحافظة.

وأوضح أنه تم كذلك تناول أهمية تذليل العقبات أمام المواطنين والمقيمين وتسهيل وصولهم للخدمات الصحية الشاملة ومواصلة العمل للارتقاء بالخدمات وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق الرعاية الطبية وفق معايير الجودة اللازمة.