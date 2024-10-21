وزارة التجارة والصناعة

التجارة: نشرف بشكل كامل على مزادات الأسماك لضمان سير الإجراءات وفقا للقوانين والأنظمة

21 أكتوبر، 2024
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أكدت وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين أنها تشرف بشكل كامل على مزادات الأسماك والربيان لضمان سير الإجراءات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

ونفت الوزارة في بيان صحفي ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن البيع المسبق لكميات ضخمة من الأسماك المعروضة في المزاد مؤكدة “أنه أمر غير صحيح”.

وقالت إن جميع مزادات الأسماك تتم تحت إشراف مباشر من فرق الرقابة التابعة للوزارة ولا يمكن مخالفة الإجراءات المعتمدة لضمان الشفافية والعدالة في عمليات البيع راجية من الجميع تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات غير صحيحة.

وأضافت أن المزاد يبدأ يوميا في الصباح الباكر بالربيان أولا ثم يلي ذلك الأسماك مبينة أن الكمية التي ذكرت في (الفيديو المتداول) تصل إلى 5ر46 طن وهي كمية كبيرة جدا لا يمكن استيعابها في ساحة المزاد دفعة واحدة.

المصدر
وزارة التجارة
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21 أكتوبر، 2024
0 40 دقيقة واحدة

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