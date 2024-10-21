محافظ العاصمة يؤكد الدور المهم لمؤسسة الموانئ الكويتية في تعزيز الإيردادت غير النفطية

محافظ العاصمة يؤكد الدور المهم لمؤسسة الموانئ الكويتية في تعزيز الإيردادت غير النفطية

أكد محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح اليوم الاثنين أهمية دور المؤسسة العامة للموانئ في تعزيز الاقتصاد الكويتي لاسيما الإيردادت غير النفطية.

جاء ذلك في تصريح للشيخ عبدالله سالم العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب جولة تفقدية قام بها للمؤسسة العامة للموانئ وميناء الشويخ رفقة المدير العام للمؤسسة الشيخ خالد سالم عبدالعزيز الصباح بهدف الاطلاع على سير العمل والإدارات العاملة في الميناء.

ونوه الشيخ عبدالله سالم العلي بدور المؤسسة في تحريك العجلة الاقتصادية إذ تعتبر صمام الأمان وعصب الاقتصاد الكويتي إذ يمر من خلالها معظم واردات الكويت مشيدا بالجهود التي تبذلها في سبيل تطوير ميناء الشويخ وكافة الموانئ الكويتية.

ودعا العاملين بالمؤسسة إلى بذل المزيد من العطاء في سبيل تحقيق الدور التنموي المطلوب وفق رؤية (كويت جديدة 2035) والعمل على تطوير الخدمات الإلكترونية وكافة المرافق لإحداث النقلة النوعية المستقبلية.

من جانبه قال الشيخ خالد الصباح في تصريح مماثل ل(كونا) إن مشروع تطوير أرصفة ميناء الشويخ يعد من أهم مشاريع المؤسسة المدرجة ضمن خطة التنمية.

وأضاف أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 62 في المئة ومن المتوقع الانتهاء منه مع نهاية عام 2025 مؤكدا أن المشروع سيحقق تنوعا كبيرا في السفن التي يستقبلها الميناء على مدار العام مما ينعكس إيجابيا على حركة تبادل البضائع التجارية ويحسن من كفاءة عمل وفعالية الميناء.

وأوضح أنه سيتم تخصيص الرصيفين (1 و 2) لواردات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية فيما سيتم تخصيص الأرصفة الأخرى لاستقبال ومناولة سفن البضائع العامة وذلك تماشيا مع اهتمام الدولة بتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأشار إلى أهمية المشروع الجاري تنفيذه حاليا بالتعاون مع شركة (هيونداي الكورية) في تنفيذ رؤية الدولة لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وتعزيز الايرادات غير النفطية وتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري على نطاق إقليمي ودولي.