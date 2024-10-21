السفير الإيراني: علاقاتنا الثنائية مع دولة الكويت تستند إلى الجيرة والقواسم المشتركة

أكد السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي أن العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الكويت “تستند إلى الجيرة والقواسم المشتركة العديدة في مختلف المجالات وكانت دوما علاقات متزنة حيث تحظى الكويت بمكانة متميزة في السياسة الخارجية الإيرانية”.

وقال السفير توتونجي في تصريح صحفي بمناسبة زيارة وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي إلى دولة الكويت في وقت لاحق اليوم الاثنين إنه في خضم التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة والاعتداءات الهمجية غير الإنسانية للكيان الصهيوني الغاصب ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني يعتبر التنسيق والتشاور بين دول المنطقة أمرا ضروريا.

وأضاف أنه “في هذا الإطار واستمرارا للمشاورات الدبلوماسية مع دول المنطقة بشأن الأوضاع الأمنية الحساسة فيها تأتي زيارة الوزير عراقجي إلى الكويت والتي سيلتقي فيها بكبار المسؤولين ورجال الدولة للتباحث حول آخر المستجدات في المنطقة ومسيرة النهوض بالعلاقات بين البلدين الجارين”.