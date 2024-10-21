سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى دولة الكويت

سمو رئيس مجلس الوزراء يتسلم دعوة من نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي لحضور القمة العالمية للحكومات في فبراير المقبل

21 أكتوبر، 2024
0 44 أقل من دقيقة

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي حيث سلم سموه رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تتضمن دعوة سموه لحضور القمة العالمية للحكومات المقرر عقدها بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في شهر فبراير المقبل.

حضر المقابلة معالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل.

المصدر
كونا
الوسوم
21 أكتوبر، 2024
0 44 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير بيرو لدى البلاد

21 أكتوبر، 2024

الداخلية: ضبط 21190 مخالفا لقوانين الإقامة والعمل خلال 2024 وإبعادهم و11970 عدلوا وضعهم القانوني

21 أكتوبر، 2024

الكهرباء: بدء استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لأجزاء سكنية في مدينة المطلاع

21 أكتوبر، 2024

الإحصاء: ارتفاع التضخم محليا 2.75% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي

21 أكتوبر، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى