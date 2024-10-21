الإحصاء: ارتفاع التضخم محليا 2.75% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي

الإحصاء: ارتفاع التضخم محليا 2.75% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) محليا بنسبة 2.75 في المئة خلال شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيانات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 0.15 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر أغسطس الماضي.

وعزت ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء.

وأوضحت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 5.8 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 0.15 في المئة على أساس سنوي.

وذكرت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 5.66 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) 0.57 في المئة كذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 3.99 في المئة.

وأفادت بأن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 4.38 في المئة في وقت شهدت أسعار مجموعة (النقل) انخفاضا بنسبة 1.61 في المئة في سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023.

وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 2.20 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 2.34 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.79 في المئة.

ولفتت إلى ارتفاع أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) على أساس سنوي في سبتمبر الماضي بنسبة 2.05 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 5.39 في المئة.

وأشارت إلى أن معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة (الأغذية والمشروبات) ارتفع بنسبة 2.03 في المئة على أساس سنوي في أغسطس الماضي.