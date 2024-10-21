رئيس الطيران المدني: حريصون على تعزيز التعاون مع الدول في مجالات النقل الجوي

رئيس الطيران المدني: حريصون على تعزيز التعاون مع الدول في مجالات النقل الجوي

اكد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح اليوم الاثنين حرص الإدارة العامة للطيران المدني على تعزيز التعاون مع الدول في مجالات النقل الجوي وذلك يتجسد من خلال مشاركة دولة الكويت في الاجتماع السنوي لمؤتمر الاتفاقيات الدولية (ايكان 2024).

وأضاف الشيخ حمود في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش ترؤسه وفد دولة الكويت بالاجتماع السنوي ل(ايكان 2024) الذي ينطلق اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور أن “هذا الاجتماع يعتبر فرصة مناسبة للدول للتباحث من أجل التوقيع على اتفاقيات ثنائية لتنظيم النقل الجوي فيما بينهما أو لتحديث مذكرات التفاهم الخاصة بالأمور التشغيلية التي تصب في مصالح الدول وشركات الطيران التابعة لها”.

واوضح ان دولة الكويت ستسعى جاهدة من خلال مشاركتها بهذا الاجتماع من ضمن 73 دولة الى التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدة دول لتحقيق مصالحها بتوسيع شبكة علاقاتها مع الدول الاخرى وايضا لتحقيق مطالب ناقلاتها الوطنية بربط مطار الكويت الدولي بأكبر شبكة تشغيلية مع المطارات الأخرى ليستفيد منها كل المسافرين من والى مطار الكويت الدولي.

وتستضيف وزارة النقل الماليزية الاجتماع السنوي ل(ايكان 2024) الذي تنظمه وتشرف عليه منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الحالي بحضور ممثلي سلطات الطيران المدني حول العالم والعديد من المنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة في مجال الطيران المدني.

ويتيح هذا الاجتماع الدولي المجال لإجراء مفاوضات ومشاورات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف بشأن خدمات الطيران ويمنح صانعي السياسات والهيئات التنظيمية ومشغلي الطائرات ومقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة الآخرين الفرصة للتواصل فيما بينهم.