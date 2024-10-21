رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح

رئيس الطيران المدني: حريصون على تعزيز التعاون مع الدول في مجالات النقل الجوي

21 أكتوبر، 2024
0 41 دقيقة واحدة

اكد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية الشيخ حمود مبارك الحمود الجابر الصباح اليوم الاثنين حرص الإدارة العامة للطيران المدني على تعزيز التعاون مع الدول في مجالات النقل الجوي وذلك يتجسد من خلال مشاركة دولة الكويت في الاجتماع السنوي لمؤتمر الاتفاقيات الدولية (ايكان 2024).

وأضاف الشيخ حمود في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش ترؤسه وفد دولة الكويت بالاجتماع السنوي ل(ايكان 2024) الذي ينطلق اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور أن “هذا الاجتماع يعتبر فرصة مناسبة للدول للتباحث من أجل التوقيع على اتفاقيات ثنائية لتنظيم النقل الجوي فيما بينهما أو لتحديث مذكرات التفاهم الخاصة بالأمور التشغيلية التي تصب في مصالح الدول وشركات الطيران التابعة لها”.

واوضح ان دولة الكويت ستسعى جاهدة من خلال مشاركتها بهذا الاجتماع من ضمن 73 دولة الى التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدة دول لتحقيق مصالحها بتوسيع شبكة علاقاتها مع الدول الاخرى وايضا لتحقيق مطالب ناقلاتها الوطنية بربط مطار الكويت الدولي بأكبر شبكة تشغيلية مع المطارات الأخرى ليستفيد منها كل المسافرين من والى مطار الكويت الدولي.

وتستضيف وزارة النقل الماليزية الاجتماع السنوي ل(ايكان 2024) الذي تنظمه وتشرف عليه منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الحالي بحضور ممثلي سلطات الطيران المدني حول العالم والعديد من المنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة في مجال الطيران المدني.

ويتيح هذا الاجتماع الدولي المجال لإجراء مفاوضات ومشاورات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف بشأن خدمات الطيران ويمنح صانعي السياسات والهيئات التنظيمية ومشغلي الطائرات ومقدمي الخدمات وأصحاب المصلحة الآخرين الفرصة للتواصل فيما بينهم.

المصدر
كونا
الوسوم
21 أكتوبر، 2024
0 41 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

آمر سلاح الدفاع الجوي: التضامن العربي في “انتصار أكتوبر” سطر ملحمة تاريخية يتذكرها الجميع

20 أكتوبر، 2024

جمعية المحامين الكويتية تقيم مؤتمر “حماية الطفل.. الجوانب الجزائية والمدنية والنفسية” برعاية وزيرة الشؤون

20 أكتوبر، 2024

وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية موجهة إلى سمو أمير البلاد من الرئيس المصري

20 أكتوبر، 2024

وزيرة الأشغال: تذليل كافة الصعاب أمام مؤسسة الموانئ لتحقيق أعلى إيرادات ممكنة

20 أكتوبر، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى