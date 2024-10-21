الاستثمارات الوطنية تختتم مشاركتها الفعالة للعام الثاني في أضخم معرض توظيفي

ضمن جهودها المتواصلة لدعم عملية التنمية البشرية والتطوير المهني والإداري واستقطاب أفضل الكفاءات من الكوادر الوطنية الشابة، اختتمت شركة الاستثمارات الوطنية مشاركتها الفعالة للعام الثاني في معرض وظيفتي، أضخم معرض توظيفي، والذي أقيم في قاعة الأرينا – مجمع 360 مول على مدار 3 أيام، من 17 أكتوبر حتى 19 أكتوبر الجاري من قبل شركة كويت زون للموارد البشرية، بمشاركة أكثر من 40 جهة.

وجاءت مشاركة شركة الاستثمارات الوطنية في المعرض على مدار البحث بهدف عرض الفرص الوظيفية المتاحة للشباب الكويتي وتوظيف من هم مؤهلون للعمل في القطاع الخاص، وذلك تحقيقاً لرؤية (كويت جديدة 2035) ولدعم الكوادر الوطنية، والعمل على بناء وصقل الشباب ودعم ثقتهم بأنفسهم الذي يتحقق من خلال فتح أبواب التوظيف في مختلف المجالات في القطاع الخاص التي تتناسب مع تخصصات وميول الكفاءات الشبابية.

تلعب شركة الاستثمارات الوطنية دوراً فعالاً وحيوياً للغاية في مختلف القطاعات في الأسواق المحليّة، الخليجية والعالميّة، وهي تتميّز بقاعدة كبيرة ومتنوّعة لمساهمين من نخبة المؤسّسات الكويتيّة وأصحاب الملاءة المالية، وتحرص الشركة دائماً على تحقيق معدلات متقدمة في نسب التكويت في العمل، وتسلط الضوء على مختلف الفرص الوظيفية، التي تمنحها للمرشحين المحتملين لديها، لاستغلال مهاراتهم وتوظيفها لديها بالشكل السليم، بالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذه المعارض تمثل فرصة جيدة لاستقطاب الطلبة للتواصل مع العديد من مختلف الجهات الخاصة والحكومية، وتتيح لهم التعرف على طبيعة العمل في هذه الجهات، ما يدفعهم إلى التسارع في تقديم بياناتهم العلمية والعملية للحصول على العمل المطلوب.

وشهد جناح «الاستثمارات الوطنية» في المعرض إقبالاً وحضوراً لافتاً من الباحثين عن فرص العمل من خريجي الجامعات وغيرهم من الشباب الكويتي الراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية، وأيضاً المهتمين بحضور الفعاليات المتمثلة بالندوات وورشات العمل لدعم وإرشاد الكوادر الوطنية، حيث شارك موظفو قطاعات شركة الاستثمارات الوطنية المختلفة بالرد على جميع الاستفسارات وتعريف الشباب بالدور الذي تقوم به الشركة في قطاع الاستثمار باعتبارها واحدة من كبرى الشركات الاستثمارية في الكويت والمنطقة، وقاموا بتقديم شرح تفصيلي حول فرص التطور التي توفرها الشركة للعاملين فيها، حيث قام المشاركون بتعبئة نماذج التوظيف الخاصة بالوظائف الشاغرة والمتاحة.

مدير تنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة “الاستثمارات الوطنية” عبدالمحسن الخترش

وبهذه المناسبة، قال مدير تنفيذي لقطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الشركة عبدالمحسن الخترش «تعتبر هذه المشاركة الفعالة للعام الثاني لشركة الاستثمارات الوطنية، حيث نحن نؤمن بأهمية المشاركة في هذه المعارض الفعالة والتي تؤكد على دور الشركة كإحدى المؤسسات الرائدة محلياً وإقليمياً في استقطاب وتنمية مهارات الشباب الكويتي، وأيضاً دورها في تشجيع وتوعية فئة المتقدمين على وظائف من خلال المعرض، وذلك من منطلق التواصل المباشر مع الخريجين ومساعدتهم في اتخاذ القرار المناسب واختيار مسارهم الوظيفي ومستقبلهم العملي».

وأكد الخترش على اهتمام شركة الاستثمارات الوطنية الهادف إلى استقطاب الكوادر والمواهب الشابة والاحتفاظ بها، وذلك حرصاً منها على تعزيز بيئة عمل مبتكرة ومبدعة تعزز إمكانات موظفيها ولعب دور رائد في بناء منظومة مستدامة للمستقبل، وأيضاً التزام الاستثمارات الوطنية في خلق فرص وظيفية جديدة للشباب الكويتي الطموح من مختلف التخصصات للعمل لدى الشركة، وخوض التجارب الميدانية في التعلم والمنافسة، وتفعيل دورها لدى المتقدمين في الشركة وقطاع الاستثمار بشكل عام.

وأضاف بأن إطلاق برنامج «Shift» بنسخته الثانية بمشاركة شركة الاستثمارات الوطنية كداعم إستراتيجي وبالتعاون مع Creative Confidence المصمم حصـرياً للنساء الكويتيات حديثات التخرج لتأهيلهن لدخول سوق العمل الاستثماري، أكد على تفاني المرأة الكويتية في تحسين وتعزيز قدراتها ومهاراتها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والمستجدات الحاصلة في سوق العمل، والذي يسعى إلى رفع سقف التحدي وتبني شعار التطوير الدائم، تماشياً مع إستراتيجية شركة الاستثمارات الوطنية التي تهدف إلى النهوض بمسار التطور الوظيفي ونقطة التطور المهني الناجح لكافة المشاركات، للارتقاء في مجال الاستثمار وتبوؤ مواقع قيادية في مختلف المجالات الاقتصادية في المستقبل.

وأوضح الخترش أن إدارة الموارد البشرية في شركة الاستثمارات الوطنية لا تدخر جهداً في سبيل دعم مبادرات تمكين الشباب والتعليم التي تؤثر إيجابياً على المجتمع، مبيناً أن هذه المبادرات تتماشى مع إستراتيجية الشركة بالمسؤولية الاجتماعية ودعم المجتمع والشباب الكويتي وتقديم المشورة والتوجيهات المهنية القيمة بما يسهم في إلهام الأجيال القادمة.

وتقدم الخترش بالشكر والتقدير القائمين على معرض وظيفتي لدورهم الفاعل والبارز في تعزيز التضامن والتعاون لاحتضان وتشجيع الخريجين والباحثين عن العمل في القطاع الخاص، وفتح قنوات التواصل المباشر بين الطرفين ومساعدتهم على التعرف على أهم الشركات الرائدة في سوق العمل الكويتي.

شركة الاستثمارات الوطنية