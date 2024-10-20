رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد يبدأ زيارة لروسيا للمشاركة في قمة بريكس

بدأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارة إلى روسيا يشارك خلالها في أعمال القمة الــ 16 لقادة دول مجموعة بريكس التي تستضيفها مدينة قازان الروسية خلال الفترة من 22 إلى 24 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ومن المقرر أن تكون هذه لمشاركة الأولى للإمارات في القمة بصفتها عضواً في مجموعة بريكس.

وحضر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة العشاء أقامها له نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ويبحث رئيس الإمارات خلال الزيارة مع بوتين مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.