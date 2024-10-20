الدوري الإسباني: برشلونة يبتعد مجددا في الصدارة قبل أسبوع شاق

الدوري الإسباني: برشلونة يبتعد مجددا في الصدارة قبل أسبوع شاق

ابتعد برشلونة مجددا في الصدارة واستعد جيدا لمواجهته المرتقبة الأربعاء مع بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، وذلك بفوزه الكاسح على ضيفه إشبيلية 5-1 الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل الفريق الكاتالوني اللقاء وهو على المسافة ذاتها من غريمه ريال مدريد حامل اللقب الذي تغلب السبت على سلتا فيغو 2-1، لكنه نجح في فك الشراكة بتحقيقه فوزه السادس تواليا على إشبيلية الذي لم يذق طعم الفوز على منافسه للمباراة الثامنة عشرة على التوالي.

وبفوزه الثامن للموسم، تحضر برشلونة جيدا لاستضافة بايرن في مباراة تحمل نكهة خاصة لمدربه الجديد الألماني هانزي فليك لأنه سيواجه فريقه السابق، ساعيا للفوز الثاني في ثالث مباراة للنادي الكاتالوني في المسابقة القارية بحلتها الجديدة.

وسيكون برشلونة أمام أسبوع شاق، إذ، وبعد لقائه بايرن الأربعاء في لقاء مميزة أيضا لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يواجه فريقه السابق، ينتقل إلى العاصمة السبت لمواجهة ريال في المرحلة المقبلة.

ولعب ليفاندوفسكي الأحد الدور الرئيس في فوز برشلونة بعدما افتتح التسجيل من ركلة جزاء انتزعها البرازيلي رافينيا (24).

ثم وبعدما أضاف بيدري الهدف الثاني في الدقيقة 28 بتسديدة من خارج المنطقة إثر هجمة مرتدة وتمريرة من لامين جمال، أضاف ليفاندوفسكي هدفه الشخصي الثاني في اللقاء والثاني عشر في الدوري هذا الموسم بعدما وصلته الكرة من رافينيا أيضا عبر ركلة ركنية (39).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 82 حين اضاف البديل بابلو توري الهدف الرابع، ثم أعاد الفارق إلى أربعة أهداف في الدقيقة 88 بعد ثوان على تقليص إشبيلية للفارق بواسطة البلجيكي ستانيس موزامبو (87).

أتلتيكو يستعيد توازنه

واستعاد أتلتيكو مدريد توازنه بفوز شاق على ضيفه ليغانيس 3-1 بفضل ثنائية النروجي ألكسندر سورلوث.

ودخل فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني اللقاء مع ضيفه الجريح باحثا عن العودة إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث مباريات متتالية من دون فوز، حيث تعادل في الدوري مع جاره ريال مدريد حامل اللقب وريال سوسييداد بنتيجة واحدة 1-1 ومني بهزيمة مذلة أمام بنفيكا البرتغالي 0-4 في دوري أبطال أوروبا.

لكن البداية لم تكن كما أراد فريق سيميوني الذي أنهى الشوط الأول متخلفا بهدف سجله الكاميروني إيفان نيّوو في الدقيقة 34 بعد تمريرة من داني رابا.

وعلق سيميوني على ما قدمه فريقه في الشوط الأول قائلا “لعبنا في الشوط الأول بالطريقة التي أردناها لكنهم (ليغانيس) دافعوا بشكل جيد. سجلوا هدفا جميلا. لعبنا في منتصف ملعب الخصم لكننا عجزنا عن خلق فرص لإدراك التعادل”.

عاد أصحاب الأرض إلى اللقاء في الشوط الثاني حين أدرك التعادل بواسطة سورلوث بعد تمريرة من البلجيكي أكسل فيتسل (69)، قبل أن يمنحهم الفرنسي أنطوان غريزمان هدف التقدم في الدقيقة 81 بتمريرة عرضية من جوليانو سيميوني، نجل المدرب دييغو.

واعتقد أتلتيكو أنه خسر جهود غريزمان في الثواني الأخيرة بعد تلقيه بطاقة حمراء إثر خطأ على نيّوو، لكن الحكم ألغاها واكتفى بالانذار بعد الاحتكام إلى “في أيه آر”.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أضاف سورلوث هدفه الشخصي الثاني وهدف أتلتيكو الثالث بتمريرة من البديل الأرجنتيني خوليان ألفاريس (9+90)، ليسجل بذلك هدفه الثالث في الدوري بقميص الفريق الذي انضم إليه هذا الموسم من فياريال.

وقال سيميوني “تحسن أداؤنا في الشوط الثاني من ناحية سرعة اللعب… كنا محظوظين بالكرات التي وصلت إلى منطقة الجزاء وسجلنا من الفرص التي لم نكن نتوقع التسجيل منها”.

وبانتصاره الخامس للموسم، تحضر أتلتيكو بشكل جيد لاستضافته ليل الفرنسي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، رافعا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن جاره ريال.

في المقابل، تجمد رصيد ليغانيس عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

وواصل ريال مايوركا الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر، نتائجه الجيدة بتحقيقه فوزه الخامس وجاء على حساب ضيفه رايو فايكانو 1-0.

ويدين مايوركا بانتصاره إلى الكوسوفي وداد موريكي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 بكرة رأسية إثر ركلة ركنية.

وبذلك، رفع مايوركا رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة خلف فياريال الرابع الذي فرط بالفوز على ضيفه خيتافي واكتفى بالتعادل بهدف لسانتي كاميسانيا (44) مقابل هدف للأوروغوياني ماورو أرامباري (87 من ركلة جزاء).

في المقابل، تجمد رصيد فايكانو عند 13 نقطة في المركز التاسع بتلقيه الهزيمة الثالثة للموسم مقابل ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء فالنسيا مع لاس بالماس.