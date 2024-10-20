مصر ورومانيا تدعوان إلى منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة وايقاف العدوان على غزة ولبنان

مصر ورومانيا تدعوان إلى منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة وايقاف العدوان على غزة ولبنان

دعت مصر ورومانيا اليوم الاحد الى منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وضرورة ايقاف عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والاراضي اللبنانية وانهاء ازمة الفراغ الرئاسي في لبنان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفى مشترك لوزير خارجية مصر بدر عبدالعاطي ونظيرته الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو عقب جلسة مباحثات ثنائية في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد عبدالعاطي رفض بلاده لمطالبات الاحتلال الاسرائيلي بانسحاب قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) من مواقعها ورفضها أي وصاية على الشعب اللبناني من الخارج مشددا على ان انتخاب رئيس للبنان يجب ان يكون بتوافق بين اللبنانيين انفسهم.

وقال إن مباحثاته مع الوزيرة الرومانية تطرقت لجهود مصر من أجل تحقيق ايقاف فوري لاطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لصفقة تبادل للاسرى بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة.

ودعا في هذا السياق الى النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والادوية والعلاجات الى غزة لاسيما مع مخاطر تفشي مرض شلل الأطفال في القطاع.

واوضح عبدالعاطي ان ثمة توافقا مصريا ورومانيا على انهاء الاحتلال للاراضي الفلسطينية وايقاف التصعيد في المنطقة لتفادي اتساع رقعة الصراع الإقليمي والانزلاق لحرب إقليمية.

واضاف ان الجانبين اكدا ايضا ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وعدم تهديد خطوط الملاحة البحرية وسلامة السفن العابرة.

ولفت الى قضية الامن المائي لمصر قائلا إنه اطلع الوزيرة الرومانية على الرؤية المصرية بهذا الصدد مؤكدا ان المياه بالنسبة لبلاده هي قضية وجودية.

من جانبها اعربت اودوبيسكو عن تقدير بلادها لدور مصر في جهود الوساطة لايقاف إطلاق النار في قطاع غزة وتيسير دخول المساعدات الإنسانية محذرة من ان اعمال العنف المتواصل في المنطقة تعيق تحقيق السلام العادل والدائم.

واكدت ان مصر شريك تاريخي لبلادها على مستوى القارة الافريقية والمستوى العالمي مشددة على الدور المحوري الذي تلعبه من اجل السلام والاستقرار في الشرق الاوسط وافريقيا.

وعلى الصعيد ذاته دعا الوزير المصري رومانيا الى تعزيز التعاون في قطاعي التعليم والثقافة بين البلدين.