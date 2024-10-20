آمر سلاح الدفاع الجوي: التضامن العربي في “انتصار أكتوبر” سطر ملحمة تاريخية يتذكرها الجميع

قال آمر سلاح الدفاع الجوي اللواء الركن خالد درج سعد اليوم الأحد إن المشاركة الكاملة في حرب أكتوبر جاءت تعبيرا عن تضامن عربي حقيقي جعل من انتصار أكتوبر ملحمة تاريخية يتذكرها الجميع.

وأضاف اللواء سعد ممثلا رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين في كلمة له خلال حفل اقامته السفارة المصرية لدى البلاد بمناسبة الذكرى ال51 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر أنه لا يمكن أن نتحدث عن انتصار أكتوبر دون أن نذكر دور التضامن العربي الذي كان له أثر بالغ في تحقيق هذا النصر العظيم.

وذكر أن شهر أكتوبر يحمل ذكرى لأعظم الانتصارات في التاريخ الحديث والذي أعاد للأمة العربية وللشعب المصري الكبرياء والعزة من خلال استعادة الجيش المصري أرض سيناء.

واستذكر موقف دولة الكويت حكومة وشعبا الداعم لمصر والذي جاء منطلقا من المبدأ الثابت في الوقوف إلى جانب الحق العربي “حيث شارك المقاتلون الكويتيون في هذه الحرب ببسالة إلى جانب أشقائهم المصريين على ضفة قناة السويس فيما كانت الطائرات المصرية تدك خط بارليف”.

وأشار إلى إرسال الحكومة الكويتية (قوة الجهراء) بشكل عاجل إلى الجبهة السورية حيث تشكلت من عدة صفوف عسكرية بينما شارك (لواء اليرموك) الكويتي على الجبهة المصرية بلواء مدرع ومدفعية متقدمة واستمروا في القتال حتى وقف إطلاق النار.

من جانبه قال الملحق العسكري بالسفارة المصرية العقيد مصطفى الدلال في كلمة مماثلة إن هذه الذكرى خير دليل على قوة التضامن العربي مؤكدا أن دولة الكويت كانت ولا تزال خير مثال للتكافل العربي.

وأضاف الدلال أن دور دولة الكويت لم يقتصر على الدعم المادي فقط بل كانت أول دولة عربية ترسل قواتها المسلحة إلى جبهة القتال وروت دماء شهدائها الأبطال أرض سيناء وسخرت منابرها الإعلامية الدبلوماسية بالتنديد بالمحتل إيمانا بوحدة الصف العربي وسلام المنطقة العربية.

وشهد الحفل تكريم ذوي شهداء الجيش الكويتي الأبرار المشاركين في حرب قناة السويس وحرب أكتوبر التي شنها كل من مصر وسوريا على الاحتلال الإسرائيلي عام 1973 وساهمت بها بعض الدول العربية سواء بالدعم العسكري أو الاقتصادي.