منسق عملية السلام بالشرق الأوسط يدين استمرار هجمات الاحتلال على المدنيين بغزة

دان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند اليوم الأحد هجمات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على المدنيين في غزة مبينا أنه لم يعد يوجد مكان آمن في القطاع.

ووصف وينسلاند في منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) الأوضاع في شمالي القطاع “بالمروعة” في خضم الصراع وضربات الاحتلال المتواصلة والأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.

وتطرق وينسلاند إلى التقارير التي أفادت بمقتل العشرات في غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على مدينة (بيت لاهيا) الليلة الماضية وذلك بعد أسابيع من العمليات المكثفة التي أدت إلى مقتل العشرات من المدنيين وانعدام المساعدات الإنسانية التي تصل إلى السكان في الشمال.

وشدد على أنه يجب إيقاف هذه الحرب عاجلا ونزوح الفلسطينيين ويجب حماية المدنيين أينما كانوا وتسليم المساعدات الإنسانية من دون عوائق.

وأكد المسؤول الأممي أن الطريق إلى الأمام يتطلب الشجاعة والإرادة السياسية والحوار المتجدد.

وكانت السلطات الصحية في القطاع قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في منطقة مشروع (بيت لاهيا) أدت إلى استشهاد 85 فلسطينيا على الأقل وسقوط عشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض غالبيتهم من الأطفال والنساء بعد قصف مربعات سكنية مكتظة بالسكان الآمنين.