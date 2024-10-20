الدوري الإنكليزي: ليفربول يبقى في الصدارة بفوزه على تشلسي وانتصار متأخر لسيتي

الدوري الإنكليزي: ليفربول يبقى في الصدارة بفوزه على تشلسي وانتصار متأخر لسيتي

حافظ ليفربول على الصدارة بفوزه على ضيفه تشلسي 2-1 الاحد ضمن المرحلة الثامنة من بطولة انكلترا لكرة القدم التي شهدت انتصارا في الرمق الاخير لمانشستر سيتي حامل اللقب على مضيفه ولفرهامبتون بالنتيجة ذاتها.

ورفع ليفربول رصيد في المركز الاول الى 21 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي بطل الدوري في المواسم الاربعة الماضية، في حين يحتل ارسنال الذي مني بخسارته الاولى هذا الموسم امام بورنموث 0-2 السبت، المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

وهي المرة الثالثة فقط التي يحقق فيها ليفربول الفوز 10 مرات في اول 11 مباريات في مختلف المسابقات منذ مطلع الموسم الحالي بعد 1960-1961 و1990-1991.

ولم يشرك مدرب ليفربول الهولندي أرنه سلوت ايا من لاعبيه الاميركيين الجنوبيين في التشكيلة الأساسية نظرا لعودتهم المتاخرة من النافذة الدولية، فأبقى الثلاثي الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر والكولومبي لويس دياس والاوروغوياني داروين نونييس على مقاعد الاحتياطيين (شارك الاخير بعد مرور نصف ساعة لاصابة البرتغالي ديوغو جوتا).

في المقابل، افتقد تشلسي الى ظهيره الأيسر الإسباني مارك كوكوريا بسبب تراكم البطاقات، في حين شهدت تشكيلته الاساسية عودة قائده ريس جيمس بعد غياب دام 10 اشهر بداعي الاصابة.

كان تشلسي الطرف الأفضل في الدقائق العشرين الاولى لكن من دون خطورة حقيقية على مرمى حارس ليفربول الايرلندي كاومين كيليهير قبل ان يحتسب الحكم ركلة جزاء لليفربول اثر اعاقة ليفاي كولويل لجوتا داخل المنطقة، فنفذها المصري محمد صلاح بنجاح (29).

والهدف هو الخامس لصلاح في الدوري هذا الموسم.

وسجل ليفربول هدفا ثانيا عن طريق مهاجمه الهولندي كودي خاكبو لكنه لم يحتسب بسبب تسلل الاخير.

واحتسب الحكم ركلة جزاء ثانية في الثواني الاخيرة من الشوط الاول اثر كرة مشتركة بين الحارس الاسباني روبرت سانشيس وكورتيس جونز، لكنه تراجع عن قراره بعد مراجعة تقنية الحكم المساعد “في ايه آر”.

وفي ابرز فرصة لتشلسي في الشوط الاول، سدد كول بالمر كرة قوية بيسراه علت العارضة بقليل.

وادرك تشلسي التعادل مطلع الشوط الثاني عندما تلقى المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون كرة بينية رائعة من الاكوادوري مويزس كايسيدو، فانفرد بحارس ليفربول سدد على يساره (48).

والهدف هو الخامس لجاكسون في آخر 7 مباريات في الدوري المحلي.

بيد ان الفريق اللندني لم ينعم طويلا بالتعادل لأن ليفربول تقدم مجددا عندما مرر صلاح كرة متقنة باتجاه كورتيس جونز الذي غمزها داخل الشباك (52).

ولم تتغير النتيجة على الرغم من محاولات الفريقين في نصف الساعة الاخير.

فوز في الرمق الأخير

وفي المباراة الثانية، سجل المدافع جون ستونز هدفا في الرمق الأخير ليمنح فريقه سيتي فوزا صعبا على مضيفه ولفرهامبتون 2-1.

افتتح النروجي يورغن ستراند لارسن التسجيل لولفرهامبتون (7)، ورد سيتي عبر الكرواتي يوشكو غفارديول (33) وستونز (90+5).

وارتأى مدرب سيتي الإسباني بيب غوارديولا اشراك الجناحين البلجيكي جيريمي دوكو والبرازيلي سافينيو على حساب الانكليزيين فيل فودن وجاك غريليش (شارك كلاهما في الشوط الثاني).

وقال غوارديولا “لسنا معتادين على الفوز في نهاية المباريات كما حصل في اوقات كثيرة لمدرب ليفربول (السابق) يورغن كلوب. انه احساس رائع بالنسبة لنا”.

كانت المواجهة بين فريق لم يخسر حتى الان هذا الموسم، وآخر لم يحقق اي فوز ويقبع في المركز قبل الاخير.

واستغل ولفرهامبتون هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة على الجهة اليمنى للظهير الأيمن البرتغالي نلسون سيميدو، فمررها عند القائم البعيد امام لارسن المتربص امام المرمى ليتابعها داخل الشباك (7).

وكاد ولفرهامبتون يعزز تقدمه عندما انفرد سيميدو بالحارس البرازيلي ايدرسون الذي تصدى لمحاولته ببراعة (18).

ودانت السيطرة لسيتي لكن مهاجمه النروجي العملاق إرلينغ هالاند كان معزولا بسبب الرقابة اللصيقة التي فرضت عليه، علما أنه سجل 8 اهداف في 4 مواجهات سابقة ضد ولفرهامبتون.

وتمكن غفارديول من ادراك التعادل عندما استلم الكرة على مشارف المنطقة واطلقها لولبية في الزاوية العليا (33).

والهدف هو السابع لسيتي هذا الموسم من خارج المنطقة في الدوري المحلي، مقابل 6 فقط طوال الموسم الماضي.

وسنحت فرصتان جيدتان لسيتي خلال الشوط الاول، لكن حارس مرمى اصحاب الارض البرتغالي جوزيه سا نجح في التصدي لمحاولتي مواطنه برناردو سيلفا والجناح البرازيلي سافينيو.

وعلى الرغم من سيطرة سيتي على مجريات اللعب في الشوط الثاني فإنه لم يجد اي ثغرة في دفاع ولفرهامبتون المنظم حتى الثواني الاخيرة من الوقت بدل الضائع عندما ارتقى ستونز لكرة من ركلة ركنية وتابعها رأسية داخل الشباك (90+5).

وكان ستونز انتزع التعادل لسيتي 2-2 في مباراة القمة ضد ارسنال قبل 3 اسابيع في الوقت بدل الضائع ايضا.

وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء نوتنغهام فوريست مع كريستال بالاس.