وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية موجهة إلى سمو أمير البلاد من الرئيس المصري

تسلم وزير الخارجية عبدالله اليحيا رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي تتضمن دعوة سموه رعاه الله للمشاركة في افتتاح أعمال المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر المقرر أن تستضيفها جمهورية مصر العربية الشقيقة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 تحت عنوان (كل شي يبدأ من المسكن) والذي سيتم خلالها تسليط الضوء على قضايا التنمية الحضرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير اليحيى لسفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت أسامة شلتوت اليوم الأحد في ديوان عام وزارة الخارجية.