من الاجتماع

وزيرة الأشغال: تذليل كافة الصعاب أمام مؤسسة الموانئ لتحقيق أعلى إيرادات ممكنة

20 أكتوبر، 2024
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أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان الحرص على تذليل كل الصعاب أمام مؤسسة الموانئ الكويتية لتمكينها من تحقيق أعلى إيرادات ممكنة.

وأشارت المشعان إلى الجهود الحثيثة المبذوله في سبيل تطوير أعمال المؤسسة عبر توفير كل ما تحتاجه من إمكانيات بشرية ومادية وتذليل كل العقبات إضافة الى متابعة وتحفيز العمل الدؤوب لتحقيق الاهداف المرجوة لتنفيذ مشاريع الدولة التنموية.

جاء ذلك في تصريح أدلت به عقب اجتماع عقدته اليوم، بحضور مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ خالد سالم الصباح وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، حيث نوهت بأهمية الموانئ في تعزيز الاقتصاد، مثمنة جهود كل العاملين في هذا المرفق الحيوي المهم.

من جانبه أكد الشيخ خالد سالم الصباح استمرار المؤسسة بدراسة خططها ومشاريعها وآلية تنفيذها وفقاً لرؤية الكويت ٢٠٣٥ ولتعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة.

وتناول الاجتماع متابعة قرارات مجلس إدارة المؤسسة ومتابعة قرارات لجنة العقود، وتشكيل اللجان التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة، كما تم مناقشة مذكرتين من الإدارة العامة بشأن بعض المشاريع التشغيلية لدى المؤسسة.

المصدر
وزارة الأشغال
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20 أكتوبر، 2024
0 40 دقيقة واحدة

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