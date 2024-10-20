البلدية: بدء أعمال تنظيف مواقع المخيمات المسموح بها اعتبارا من اليوم

البلدية: بدء أعمال تنظيف مواقع المخيمات المسموح بها اعتبارا من اليوم

أعلنت بلدية الكويت بدء أعمال التنظيف لرفع أي مخلفات وإزالة أي عوائق في مواقع التخييم المسموح بها للتأكد من جهوزيتها بالكامل للموسم الجديد 2024-2025 اعتبارا من اليوم الأحد.

وأكدت (البلدية) في بيان صحفي استعداد لجنة المخيمات الربيعية لعمليات تنظيف المواقع حيث باشرت الفرق الميدانية المختصة أعمالها للانتهاء من جهوزية مواقع التخييم المسموح بها.

وأشارت إلى أنها كلفت الفرق الميدانية بتوزيع الحاويات بمختلف المقاسات في مواقع المخيمات حسب المواقع التي تم اعتمدها رسميا من قبل اللجنة بالتزامن مع قرب بدء موسم التخييم في منتصف نوفمبر المقبل.