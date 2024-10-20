بورصة الكويت ترعى وتستضيف برنامج UNICODE التابع لأكاديمية CODED

دخلت بورصة الكويت في شراكة استراتيجية مع أكاديمية CODED، المعسكر التدريبي الأول حول البرمجة في الشرق الأوسط. وفي إطار هذه الشراكة، قامت بورصة الكويت برعاية واستضافة برنامج UNICODE التابع للأكاديمية والموجه لطلاب وطالبات الجامعات وحديثي التخرج، وقد شارك في رعاية البرنامج شركة المركز المالي الكويتي (المركز).

يهدف برنامج UNICODE التابع لأكاديمية CODED إلى تزويد طلاب وطالبات الجامعات بمهارات البرمجة الحديثة والتقنيات المطلوبة في سوق العمل، والتي تتضمن المهارات في مجال الأمن السيبراني وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول والانترنت، والتي تساهم في تعزيز فرصهم للتوظيف. ذلك وانطلقت النسخة الرابعة من هذا البرنامج يوم السبت الموافق 19 أكتوبر وستستمر حتى 14 ديسمبر 2024. يتكون البرنامج، الذي يستمر لمدة سبعة أسابيع، من ثلاثة مسارات، وسيساعد الطلاب على إتقان مواضيع الأمن السيبراني الرئيسية، بما في ذلك أمن المواقع والصفحات، والتشفير، والتحقيق الرقمي، بهدف مساعدتهم على تأمين البيئات الرقمية بفعالية.

سيركز مسار تطوير تطبيقات الهاتف المحمول على لغة البرمجة Flutter، والتي ستساعد الطلاب على أن يتقنوا بناء تطبيقات عالية الأداء ومتعددة المنصات باستخدام إطار العمل التفاعلي والهندسة القائمة على عناصر واجهة المستخدم. بينما سيتناول مسار تطوير المواقع وصفحات الانترنت على اللغات الأساسية لتطوير الصفحات.

رئيس أول لإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت ناصر مشاري السنعوسي

وتعليقاً على الشراكة الاستراتيجية، قال السيد/ ناصر مشاري السنعوسي، رئيس أول لإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت: “تفخر بورصة الكويت بدعم برنامج UNICODE التابع لأكاديمية CODED، والذي يقدم تدريبًا مكثفًا لـ 250 طالبًا في مجالات الأمن السيبراني، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول والمواقع الإلكترونية بالذكاء الاصطناعي، ليسهم في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل المتسارعة. تأتي هذه الرعاية انطلاقًا من إيمان بورصة الكويت بأهمية الاستثمار في الشباب الكويتي، وتمكينهم بالمهارات التقنية اللازمة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال للمساهمة في بناء مستقبل واعد للكويت.”

كجزء من الرعاية، ستستضيف بورصة الكويت بعض ورش العمل والجلسات التدريبية التفاعلية للبرنامج، مما يوفر خلفية ملهمة للطلاب للمشاركة في التدريب العملي الواقعي. كما أكدت كل من البورصة وأكاديمية CODED على أهمية استضافة البرنامج في مبنى بورصة الكويت الأيقوني، والذي سيوفر زخماً إضافياً للمشاركين ويساهم في إلهام الجيل القادم من المشاركين في سوق المال الكويتي والمهنيين في القطاع المالي.

وأضاف السنعوسي: “يسر بورصة الكويت استضافة المشاركين في برنامج UNICODE في مبناها العريق، فهي تحرص على احتضان المواهب الشبابية والمساهمة في تنميتهم والاستثمار بهم بما يصب في مصلحة الوطن، حيث تلتزم بورصة الكويت بالمساهمة في تقدم الكويت وبناء اقتصاد وطني متين ومتنوع. نتطلع إلى رؤية ثمار هذا البرنامج وما سيحققه الطلاب من إنجازات ملموسة تسهم في تقدم المجتمع الكويتي. ختاماً، أود أن أشكر أكاديمية CODED على ما يقومون به من جهود في صقل مواهب الشباب، وأتمنى للمشاركين كل النجاح والتوفيق في رحلتهم نحو التفوق والإبداع.”

العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في المركز المالي الكويتي “المركز” عبداللطيف النصف

ذلك واضاف السيد/ عبداللطيف النصف، العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال في المركز المالي الكويتي “المركز”: “يلتزم “المركز” بدعم المبادرات الفاعلة مثل برنامج UNICODE، الذي يزود الشباب بالمهارات التقنية والرقمية الأساسية، حيث يدرك “المركز” الأهمية المتزايدة لهذه المهارات للقوة العاملة في المستقبل، والتي أصبحت أمرًا حيويًا في القطاع المالي، ومن المؤكد أن التدريب الذي يوفره هذا البرنامج سيفيد هؤلاء الطلاب في حياتهم المهنية. كما نشكر أكاديمية CODED على جهودهم ونتمنى للطلاب كل التوفيق.”

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في أكاديمية CODED هاشم بهبهاني

كما شكر السيد/ هاشم بهبهاني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في أكاديمية CODED، بورصة الكويت والمركز المالي الكويتي على رعايتهما للبرنامج، قائلاً: “يسرنا إطلاق النسخة الرابعة من برنامج UNICODE بالتعاون مع بورصة الكويت والمركز المالي الكويتي، والذي يمثل بداية شراكة استراتيجية واعدة. يتمتع هذا البرنامج بسجل حافل في إلهام الابتكار، ونتطلع إلى رؤية الحلول الإبداعية التي ستطورها هذه المجموعة من المبرمجين. نشكر بورصة الكويت والمركز المالي الكويتي على دعمهما السخي ونتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل.”

تشكل شراكة بورصة الكويت الاستراتيجية مع أكاديمية CODED ورعايتها لبرنامج UNICODE جزءًا من جهود بورصة الكويت لإحداث تأثير هادف على المجتمعات التي تعمل فيها كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية والتزام الشركة بتطبيق مبادرات تسعى الى رفع مستوى المعرفة وتطوير الخبرات والمهارات للمجتمع الكويتي. كما تتماشى مع الهدف 4 – التعليم الجيد – والهدف 17 – الشراكة من أجل الأهداف – من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

تنص اســتراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية علــى ضمــان تطبيــق المبــادرات وتوافقهــا مــع حوكمــة المسؤولية الاجتماعيــة للشــركة، ومعاييــر افضل الممارســات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعــات المســتثمرين؛ بالإضافة الى إنشاء شــراكات قويــة ومســتدامة تســاعد بورصــة الكويــت علــى تحقيــق النجــاح وتتيــح للشــركة الاســتفادة مــن قــدرات ونقــاط قــوة الشــركات أو المؤسسات الأخــرى التــي تمتلــك خبــرة فــي مجــالات مختلفـة، بالإضافـة إلى دمـج جهود المسؤولية الاجتماعية للشــركات مــع ثقافــة الشــركة، وذلــك مــن أجل تحقيــق الاســتدامة والتأثير المســتمر ليتــم تنفيــذه وغرســه فــي عمليات الشركة اليومية.

كجزء من الاستراتيجية، أطلقت بورصة الكويت العديد من المبادرات بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية، مع التركيز على دعم المنظمات غير الحكومية والبرامج الخيرية، ومحو الأمية المالية والتوعية بأسواق المال، بالإضافة إلى تمكين المرأة وحماية البيئة.