صورة أرشيفية

روسيا تعلن إسقاط أكثر من 100 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق بينها موسكو

20 أكتوبر، 2024
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 110 طائرات مسيّرة أطلقتها أوكرانيا ليل السبت الأحد في أجواء مناطق عدة من البلاد بينها موسكو.

وقالت الوزارة في بيان نشر على تطبيق تلغرام، إن الدفاع الجوية الروسية اعترضت 43 طائرة مسيّرة فوق منطقة كورسك الجنوبية حيث تشنّ القوات الأوكرانية عملية برية منذ آب/أغسطس.

كما أكدت إسقاط 27 مسيّرة في أجواء منطقة ليبيتسك، و18 في أوريول، وطائرة واحدة في أجواء منطقة موسكو. كما أفادت باعتراض ما مجموعه 21 مسيّرة في أجواء ثلاث مناطق هي نيجني-نوفغورود وبيلغورود وبريانسك.

وتعلن روسيا بشكل شبه يومي اعتراض مسيّرات أطلقتها أوكرانيا، الا أن أعدادها غالبا ما تكون أدنى مما أعلن عنه صباح الأحد.

وتؤكد كييف إطلاق مسيّرات في اتجاه الأراضي الروسية غالبا ما تستهدف مواقع عسكرية أو منشآت للطاقة، وتقول إن هذه الهجمات تأتي ردا على ما تتعرض له منذ بدء الغزو الروسي لأراضيها في مطلع العام 2022.

المصدر
أ ف ب
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20 أكتوبر، 2024
0 39 دقيقة واحدة

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