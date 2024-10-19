الدوري الإسباني: مبابي يقود ريال الى فوز صعب على سلتا فيغو وتضييق الخناق على برشلونة

الدوري الإسباني: مبابي يقود ريال الى فوز صعب على سلتا فيغو وتضييق الخناق على برشلونة

بمشاركة أساسية وهدف لنجمه المهاجم الفرنسي كيليان مبابي المتّهم بالاغتصاب، فاز ريال مدريد على مضيفه سلتا فيغو 2-1 السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبصم مبابي على الهدف الأول لريال مدريد، حين سدد كرة قوية من خارج المنطقة بعدما وصلته كرة من مواطنه إدواردو كامافينغا (20) رافعا رصيده الى ستة أهداف هذا الموسم، وأضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الثاني (66) بعدما أدرك السويدي ويليوت سويدبيرغ التعادل (51).

وارتبط اسم قائد المنتخب الفرنسي بقضية اغتصاب في العاصمة السويدية ستوكهولم حيث قضى عطلة خلال النافذة الدولية الأخيرة التي غاب فيها عن منتخب بلاده.

وانتقد مبابي التقارير الإعلامية ووصفها بـ”أخبار كاذبة” زاعما أن هناك صلة بين الاتهامات ونزاعه المالي مع ناديه السابق باريس سان جرمان.

وقال مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي عشية مواجهة سلتا فيغو إن مبابي “لا يبدو متأثرا على الإطلاق” بالقضية، مشيرا إلى أن التقارير “مجرد تكهنات” وأن اللاعب “يتطلع لمواصلة مساعدة الفريق”، وهو ما فعله.

ورفع ريال بطل دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهته مع وصيفه بوروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء، رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني في الدوري خلف برشلونة بفارق الأهداف، قبل مواجهة الأخير مع إشبيلية الأحد.

وتكبّد سلتا فيغو خسارته الخامسة وبقيَ في المركز العاشر مؤقتا.

وأهدر سويدبيرغ فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل حين انفرد بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا، العائد للتو بعد تعافيه من إصابة، لكنه سدد إلى جانب القائم الأيسر (8).

ردّ عليه الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي بتسديدة من على مشارف المنطقة لكن الحارس فيسنتي غوايتا منعه من التسجيل (9).

وافتتح مبابي التسجيل حين وصلته كرة من كامافينغا، حضّرها وسددها بقوة كبيرة لم يتمكّن الحارس غوايتا من إبعادها (20).

وأضاع فينسيوس جونيور فرصة مضاعفة النتيجة برأسية إثر عرضية من فالفيردي علت المرمى (39).

وفاجأ سويدبيرغ الضيوف بالتعادل حين تابع عرضية من أوسكار مينغيسا وسط غياب للرقابة الدفاعية (51).

وسنحت لأصحاب الأرض أكثر من فرصة للتقدّم، لكن فينيسيوس خطف الثاني للملكي بعدما استلم كرة بينية من البديل الكرواتي لوكا مودريتش وتخطى الحارس واضعا الكرة في مرماه (66).

وتصدى كورتا لتسديدتين محافظا على تقدّم فريقه، وكان يمكن أن يدخل مرماه التعادل لولا إهدار البديل اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس فرصة في الدقيقة 90+2.

فوز كبير لبلباو سقوط جيرونا

عاد أتلتيك بلباو إلى سكة الانتصارات في الدوري بفوزه الكبير على ضيفه إسبانيول 4-1.

وافتتح داني فيفيان التسجيل بعد تمريرة من الغاني إيناكي وليامس (6) الذي سجل بنفسه الهدفين الثاني والثالث (28 و30) بتمريرتين حاسمتين من أليكس بيرينغير، صاحب الهدف الرابع (55).

في المقابل، سجّل البديل ألفارو تييرو هدف الشرف للضيوف في الدقيقة 90+2.

وكان بلباو سقط أمام جيرونا 1-2 في المرحلة الماضية وتعادل مع ضيفه إشبيلية 1-1 قبلها، وما بين المباراتين انتصر على ألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

ورفع الفريق الباسكي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، فيما تجمّد رصيد إسبانيول عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر مؤقتا أيضا.

وتأتي النتيجة الإيجابية لبلباو قبل استضافته سلافيا براغ التشيكي في المرحلة الثالثة من المسابقة الأوروبية، وهو الذي كان افتتحها بالتعادل مع مضيفه روما الإيطالي 1-1.

وسقط جيرونا مفاجأة الموسم الماضي والمخيّب هذا الموسم، أمام ضيفه ريال سوسييداد بهدف نظيف سجله ميكل أويارسابال في الدقيقة 44.

وتكبّد جيرونا الذي أنهى الموسم الماضي في المركز في المركز الثالث وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، خسارته الرابعة وتجمّد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتأتي الخسارة قبل مواجهة سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في المرحلة الثالثة من دوري الأبطال، حيث خسر الفريق الكاتالوني أول مباراتين أمام باريس سان جرمان الفرنسي وفينورد الهولندي.

في المقابل، فاز سوسييداد بعد تعادل وخسارة في مختلف المسابقات، رافعا رصيده إلى 12 نقطة أيضا في المركز الحادي عشر.

بدوره، حقق ريال بيتيس فوزه الأول بعد خسارتين متتاليتين في مختلف المسابقات، وكان على مضيفه أوساسونا 2-1.

سجّل للفائز البرازيلي فيتور روكي (7) والأرجنتيني شيمي أفيلا (73) مقابل هدف عبر لوكاس تورو (59).

وطُرد مدافع بيتيس البرازيلي ناتان (90+6).

وكان بيتيس خسر أمام إشبيلية بهدف دون رد بعد سقوطه بمواجهة ليغيا وارسو البولندي بالنتيجة عينها في كونفرنس ليغ.

رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن أوساسونا السابع.