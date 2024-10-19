الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات انسانية لدعم قدرة نظام الرعاية الصحية في لبنان

الصحة العالمية: الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات لدعم النظام الصحي في لبنان

19 أكتوبر، 2024
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أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت عن تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية لدعم قدرة نظام الرعاية الصحية في لبنان على الصمود في مواجهة حالات الطوارئ.

وذكر مكتب المنظمة في بيروت في بيان ان إدارة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية (إيكو) أرسلت “شحنة مكونة من 40 مجموعة لأدوات علاج الرضوح والجراحات الطارئة تغطي إجراء 4000 عملية جراحية للإصابات الرضحية”.

وأضاف البيان ان منظمة الصحة العالمية تنسق مع مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية لتوزيع الشحنة التي تهدف إلى تخفيف الضغط على المستشفيات التي تعمل بكامل طاقتها وتستقبل أعدادا كبيرة من المصابين بإصابات رضحية يوميا.

وأشار البيان إلى ان هذا الدعم يعد “استكمالا لمشروع مستمر ممول من (إيكو) لتعزيز استمرارية تقديم الرعاية للفئات السكانية الأكثر عرضة للمخاطر الصحية من خلال تعزيز الوصول إلى المستشفيات للمرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات علاجية منقذة للحياة وتدخلات جراحية عاجلة في أوقات النزاعات”. وبين ان النظام الصحي في لبنان يعاني من أزمة منذ سنوات وان الاحداث الجارية في الأسابيع الأربعة الماضية فاقمت من معاناته وذلك مع استقبال “مستشفيات الخطوط الأمامية ومستشفيات الإحالة ما لا يقل عن 300 مريض يوميا الأمر الذي يستنزف قوى الموظفين ويستنفد الإمدادات”. ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الآلاف من السكان.

المصدر
وكالات
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19 أكتوبر، 2024
0 39 دقيقة واحدة

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