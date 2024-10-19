سفير مملكة البحرين: علاقاتنا مع دولة الكويت تمتاز بطابع خاص واستثنائي

أكد سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صلاح المالكي اليوم السبت أن العلاقات الكويتية – البحرينية تمتاز بطابع خاص واستثنائي.

جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الكويت غدا الاحد.

وقال السفير المالكي “إن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة تمتاز بطابع خاص واستثنائي وترتكز على الروابط التاريخية والأسس الوثيقة وأواصر التلاحم والترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

وأكد أن تلك الروابط “تعززها الرؤى الاستراتيجية والدعم المشترك من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه”.

وأضاف “وكذلك الدعم المتواصل لتطوير آفاق التعاون المشترك من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع أخيه سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ولي العهد الامين حفظهما الله وما توليه حكومة دولة الكويت برئاسة سمو الشيخ احمد عبدالله الاحمد الصباح من اهتمام بالغ لتعزيز وتطوير تلك العلاقة في جميع المجالات”.

وأشار السفير المالكي إلى أن انعقاد الدورة الـ11 للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الكويت برئاسة وزيري خارجية البلدين والتي تستضيف انعقادها دولة الكويت الشقيقة يوم غد يأتي استكمالا لمسيرة التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين.

واعتبر أنها تمثل “دليلا على الحرص على تعزيز أوجه التعاون الثنائي والشراكات الاستراتيجية المتميزة والارتقاء بها بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات حيث يترأس سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اللجنة فيما يترأس معالي السيد عبدالله علي اليحيا وزير خارجية دولة الكويت الجانب الكويتي بمشاركة ممثلين من عدة جهات حكومية في البلدين الشقيقين”.

وأعرب السفير المالكي عن تطلعه لنجاح أعمال الدورة والتي “بلا شك ستكون نتائجها رافدا يصب في صالح تعزيز تلك العلاقة والارتقاء بها حيث من المتوقع أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تسهم في خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.