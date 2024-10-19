الجامعة العربية: الحكومة اللبنانية هي وحدها المنوط بها تفاوض إيقاف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 كاملا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم السبت أن “حكومة لبنان هي وحدها المنوط بها التفاوض باسم البلد من أجل التوصل لإيقاف فوري لإطلاق النار وتطبيق كامل غير منقوص للقرار 1701”.

وشدد أبو الغيط في تصريح صحفي على أن الجامعة العربية موقفها واضح في هذا الخصوص وأن قراراتها جميعا تشدد على سيادة لبنان الكاملة في اتخاذ قراراته المصيرية”.

وقال “انني كأمين عام للجامعة العربية أعلن مساندتي الكاملة للموقف الذي عبر عنه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي” والمتمثل في رفض الوصاية من هذا الطرف أو ذاك أو ممارسة الضغوط أو تجاوز السيادة اللبنانية مؤكدا وقوف الجامعة العربية مع لبنان بالكامل في هذا الأمر.

واضاف أبو الغيط ان “الحديث عن دعم السيادة اللبنانية لا يجب ان يكون مجرد كلمات فارغة بل يجب ان يكون مدعوما بمواقف حقيقية خاصة في هذا الظرف الصعب ومعاناة اللبنانيين ليست مجرد ورقة تفاوضية بيد أي طرف”.