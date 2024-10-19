الرئيس المصري: ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت على ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان والمضي قدما بقوة في مسار إيقاف إطلاق النار وتبادل الرهائن وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل “فوري” وبكميات كبيرة تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء جمع بين الرئيس السيسي ووفد من مجلس النواب الأمريكي برئاسة رئيس لجنة المخصصات توم كول في (القاهرة) حيث جرى التركيز على الأوضاع الإقليمية والاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي حول كيفية استعادة السلم والأمن بالإقليم وتجنب توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية.

وقال إن الرئيس المصري أشار إلى الجهود (المصرية – القطرية – الأمريكية) المشتركة على مدار الفترة الماضية موضحا أن الأمر يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف وضغوطا مكثفة من المجتمع الدولي لتحقيق تقدم ملموس يتيح استعادة الأمن وفتح الطريق للسلام.

وأكد أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي وتعزيز مسار السلام والأمن الحقيقيين والمستدامين بما يحقق مصالح جميع الشعوب في المنطقة ويمهد الطريق للاستقرار والتنمية والازدهار.

من جانبه نقل البيان عن الوفد الأمريكي إعرابه عن اعتزاز الولايات المتحدة بالشراكة الإستراتيجية الراسخة بين القاهرة وواشنطن مثمنا دور مصر ورئيسها في بذل الجهود المتواصلة لإرساء السلام والاستقرار.

وأكد استمرار دعم الولايات المتحدة لمصر وحرصها على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك في مختلف الملفات بما يصب في مصلحة السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.