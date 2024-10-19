سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 74.30 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 8 سنتات ليبلغ 30ر74 دولار للبرميل في تداولات أمس الجمعة مقابل 22ر74 دولار في تداولات يوم الأول من أمس الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 39ر1 دولار لتبلغ 06ر73 دولار للبرميل في حين تحدد سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 22ر69 دولار للبرميل بانخفاض قدره 45ر1 دولار.

وفي الولايات المتحدة حقق إنتاج النفط الخام هناك مستويا قياسيا آخر الأسبوع الماضي وفقا لإدارة معلومات الطاقة حيث ارتفع الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا بالأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر الجاري ليصل إلى 5ر13 مليون برميل يوميا.

وفي الصين نما الاقتصاد بأبطأ وتيرة منذ نحو عامين في الربع الثالث من العام الحالي على الرغم من أن الاستهلاك والإنتاج الصناعي في سبتمبر الماضي تجاوزا التوقعات فيما انخفض إنتاج مصافي التكرير هناك للشهر السادس على التوالي.