رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يشرف مباشرة على حملة أمنية موسعة في الفحيحيل

أعلنت وزارة الداخلية تنفيذها حملة أمنية ومرورية شاملة في منطقة (الفحيحيل) تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح استهدفت المخالفين والخارجين عن القانون.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم السبت أن القطاعات الميدانية المعنية التابعة للوزارة تمكنت من تحرير 2220 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 3 قضايا تتعلق بالمواد المخدرة و13 شخصا مطلوبا صادر بحقهم أوامر إلقاء قبض بالإضافة إلى حجز 8 مركبات ودراجات نارية مخالفة مروريا و8 مركبات مطلوبة على ذمة قضايا وشخصين بحالة غير طبيعية.

وذكرت أن ذلك يأتي في إطار مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون الكامل مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر الاتصال بهاتف الطوارئ (112).