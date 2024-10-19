وزير الدولة لشؤون الاتصالات: ملتزمون بتبني استراتيجيات رقمية متقدمة

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي عمر العمر اليوم السبت التزام دولة الكويت بتبني استراتيجيات رقمية متقدمة لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الأداء المؤسسي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العمر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته برفقة وفد من (اللجنة الإشرافية على تنفيذ الاتفاقية الإطارية للشراكة الاستراتيجية بين حكومة الكويت وشركة غوغل كلاود العالمية) في مؤتمر (غوغل كلاود) للقطاع الحكومي الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال الوزير العمر إن المشاركة هدفت إلى تعزيز التعاون بين دولة الكويت و(غوغل كلاود) في مجالات التحول الرقمي والابتكار في القطاع الحكومي.

وأضاف أنه أكد خلال المؤتمر “الأهمية المتزايدة” للحوسبة السحابية في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحفيز الابتكار مشددا على التزام دولة الكويت بتبني استراتيجيات رقمية متقدمة لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الأداء المؤسسي بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي ويحقق أهداف رؤية الكويت 2035.

والتقى الوزير العمر خلال زيارته لواشنطن الرئيس التنفيذي لشركة (غوغل كلاود) توماس كوريان وعددا من قيادات الشركة مشيرا إلى أنه نقل لهم اهتمام القيادة الكويتية بتعزيز وجود الشركات العالمية والاستفادة من خبراتها الرقمية في تطوير مؤسسات الدولة مع التركيز على تنمية المهارات الرقمية للشباب الكويتيين.

وأوضح أن اللقاء ناقش تنفيذ الاتفاقية الإطارية وتطوير مشاريع مراكز البيانات المزمع إنشاؤها بالإضافة إلى تبادل أحدث التطورات العالمية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

كما التقى الوزير العمر خلال زيارته قيادات شركات تكنولوجية كبرى حيث تم بحث فرص التعاون المشترك في مجالات التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وأعلنت (غوغل كلاود) في يناير 2023 توقيعها اتفاقية إطارية لتحالف وطني مع الحكومة الكويتية لوضع خارطة طريق لبرنامج تحول رقمي شامل للجهات الحكومية والمؤسسات الرئيسية التابعة للدولة مما يعزز من كفاءة العمليات الحكومية ويحسن من مستوى الأمن السيبراني.

وتعمل الشركة في إطار التحالف الاستراتيجي مع الحكومة الكويتية بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

وتقدم الشركة حزمة من خدمات الذكاء الاصطناعي الحديثة والمدمجة بالكامل في بنيتها التحتية العالمية وشرائح مخصصة التصميم ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنصة تطوير فضلا عن تطبيقاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف دعم المؤسسات في مسيرتها نحو التحول الرقمي.

وتمثل (غوغل كلاود) اليوم الشريك التكنولوجي الموثوق لعملاء موزعين في أكثر من 200 بلد ومنطقة حول العالم.