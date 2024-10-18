القوة البحرية في الجيش الكويتي تنفذ تفجيرا تدريبيا بميدان الرماية البحري بعد غد حتى الخميس المقبل

القوة البحرية في الجيش الكويتي تنفذ تفجيرا تدريبيا بميدان الرماية البحري بعد غد حتى الخميس المقبل

أعلن الجيش الكويتي أن القوة البحرية ستنفذ تفجيرا بحريا تدريبيا بعد غد الأحد حتى يوم الخميس المقبل من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش في بيان لها اليوم الجمعة إن التفجير التدريبي سيتم إجراؤه في ميدان الرماية البحري المشار إليه بمسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

ودعت مديرية التوجيه جميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر وهواة الصيد والتنزه إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.