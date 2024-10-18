الداخلية: ضبط 23 متهما بحوزتهم 42 كيلوغراما من المواد المخدرة و9 آلاف حبة من المؤثرات العقلية

الداخلية: ضبط 23 متهما بحوزتهم 42 كيلوغراما من المواد المخدرة و9 آلاف حبة من المؤثرات العقلية

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة نجاح قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إحباط عمليات ترويج مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في البلاد اذ تم ضبط 23 متهما متورطين في 17 قضية وبحوزتهم 42 كيلوغراما تقريبا من المواد المخدرة المتنوعة وحوالي 9 آلاف حبة من المؤثرات العقلية ومبالغ مالية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه بمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي وتمت إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأضافت أن هذا الإنجاز يأتي ضمن مساعي وزارة الداخلية المستمرة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها مع تكثيف الحملات الأمنية لاستهداف شبكات الترويج والقضاء عليها في مختلف مناطق البلاد حفاظا على الجميع.