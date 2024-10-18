ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يغادر بلجيكا بعد ترؤسه وفد الكويت بالقمة المشتركة الأولى الخليجية - الأوروبية

ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يغادر بلجيكا بعد ترؤسه وفد الكويت بالقمة المشتركة الأولى الخليجية

18 أكتوبر، 2024
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غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه اليوم مملكة بلجيكا الصديقة بعد ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في القمة المشتركة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي عقدت في العاصمة بروكسل.

وكان في وداع سموه سعادة سفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) نواف نافع العنزي وأعضاء السفارة.

المصدر
كونا
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18 أكتوبر، 2024
0 42 أقل من دقيقة

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