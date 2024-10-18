وزيرة المالية الكويتية تبحث تعزيز التعاون المشترك مع مصر وتونس وتركيا

بحثت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط الكويتية بالوكالة المهندسة نورة الفصام تعزيز سبل التعاون وتوثيق العلاقات الأخوية المتجذرة منذ عقود مع نظرائها من مصر وتونس وتركيا.

والتقت الفصام مساء أمس الخميس وزير المالية المصري أحمد كوجك ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبدالحفيظ إضافة إلى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك على هامش مشاركة دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي التركي العربي ال15 بمدينة اسطنبول.

وترأست وزيرة المالية الكويتية وفد دولة الكويت المشارك في المنتدى الذي يقام تحت شعار (تركيا والعالم العربي: ممر عالمي للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا).

وناقش المنتدى العديد من المحاور المهمة منها إدارة السياسة المالية في ظل أوضاع اقتصادية غير مستقرة وتعزيز العلاقات الاقتصادية التركية – العربية والاستفادة من الخبرات المشتركة في إدارة الأزمات والإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتناول المنتدى الفرص الجديدة في القطاعات الناشئة مثل الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية وأسواق رأس المال إضافة إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لتركيا والمنطقة العربية كمحاور اقتصادية هامة تربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط الكويتية بالوكالة المهندسة نورة الفصام ووزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبدالحفيظ وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزيرة النفط الكويتية بالوكالة المهندسة نورة الفصام ووزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك