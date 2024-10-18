مصفاة نفط

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 74.22 دولار

18 أكتوبر، 2024
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ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 7 سنتات ليبلغ 22ر74 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 15ر74 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا لتبلغ 45ر74 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا لتبلغ 67ر70 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس إن مخزونات الخام انخفضت بواقع 2ر2 مليون برميل لتصل إلى 6ر420 مليون برميل بالأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر كما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الأسبوع ذاته.

وفي سياق آخر خفض البنك المركزي الأوروبي أمس سعر الفائدة في منطقة اليورو من 50ر3 بالمئة إلى 25ر3 بالمئة وهو الخفض الثالث على التوالي منذ يونيو الماضي

المصدر
كونا
الوسوم
18 أكتوبر، 2024
0 40 أقل من دقيقة

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