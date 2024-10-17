“الشؤون” تصدر تعميما لتنظيم آليات الصرف الداخلي للجمعيات الخيرية والمبرات

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الخميس تعميما يتضمن ضوابط جديدة لآليات الصرف الداخلي للجمعيات الخيرية والمبرات وذلك بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات المالية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الضوابط تشمل الالتزام بتحويل المساعدات المالية عبر المصارف حصريا واقتصار إصدار الشيكات على الحالات الضرورية فقط وتسهيل العمليات المالية من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة والمصارف.

وأشارت إلى أن الضوابط تشمل ايضا “الاتفاق على عدم اشتراط الحصول على الموافقات المسبقة لبعض العمليات المصرفية الاعتيادية لتيسير عمل الجمعيات الخيرية والمبرات”.

وبينت أن هذا التعميم جاء في إطار اجتماع عقد اليوم بحضور وكيل الوزارة بالإنابة الدكتور خالد العجمي الذي رحب بممثلي المصارف المحلية مشيدا بجهود مديري إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والجمعيات الأهلية في الوزارة لدورهم الفعال في تعزيز التعاون مع الجهات المعنية مما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

وأكدت الوزارة نيتها تحديث نظام ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات استنادا إلى مخرجات الاجتماع وذلك لضمان تحقيق المزيد من الشفافية والكفاءة في العمليات المالية للجمعيات.