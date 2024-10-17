العمل الدولية: ما يقرب من 100% من السكان في غزة يعيشون “في حالة فقر”

العمل الدولية: ما يقرب من 100% من السكان في غزة يعيشون “في حالة فقر”

قالت منظمة العمل الدولية اليوم الخميس إن الفقر في قطاع غزة أصبح شبه شامل حيث يعيش ما يقرب من 100 في المئة من السكان “في حالة فقر” كما تضاعف معدل الفقر في الضفة الغربية من 12 في المئة في عام 2023 إلى 28 في المئة بحلول منتصف العام الجاري.

جاء ذلك في نشرة أصدرتها المنظمة تحت عنوان (عام من الحرب في غزة: التأثيرات على فرص العمل وسبل العيش في الضفة الغربية وقطاع غزة) بمناسبة دخول عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع عامه الثاني.

ونبهت النشرة إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة والضفة الغربية ارتفع إلى 1ر51 في المئة خلال الأشهر ال12 الماضية حيث سجل في الضفة 9ر34 في المئة في الفترة الممتدة ما بين أكتوبر 2023 إلى نهاية سبتمبر الماضي في حين وصل في القطاع خلال الفترة نفسها إلى “نسبة مذهلة” بلغت 7ر79 في المئة.

وأشارت إلى أن الخسائر الاقتصادية الأوسع نطاقا للحرب كانت “كبيرة أيضا” حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأرض الفلسطينية المحتلة بمعدل 2ر32 في المئة على مدى الأشهر ال12 الماضية.

وأوضحت أن الضفة الغربية شهدت انكماشا بنسبة 7ر21 في المئة خلال هذه الفترة على أساس سنوي في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 7ر84 في المئة.

ووصفت النشرة هذا الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأنه “غير مسبوق في التاريخ الحديث للأرض الفلسطينية المحتلة” موضحا أنه حتى خلال أشد انكماش اقتصادي شهدته الأرض المحتلة خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال الإسرائيلي في عام 2001 انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حينها بنسبة 9ر14 في المئة أي أقل من نصف حجم الانخفاض الحالي.

كما لفتت النشرة إلى انخفاض القيمة المضافة بنسبة 3ر47 في المئة في قطاع البناء وبنسبة 4ر35 في المئة في قطاع التصنيع والتعدين والمياه والكهرباء إلى جانب تسجيل تراجع بنسبة 5ر18 في المئة في قطاع خدمات المعلومات والاتصالات الذي يتميز عادة بمرونة نسبية أثناء الحروب.

وقالت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات تعليقا على هذه البيانات إن “الحرب في قطاع غزة تسببت في آثار مروعة تجاوزت الخسائر في الأرواح والظروف الإنسانية البائسة والدمار المادي إذ غيرت الوضع الاجتماعي والاقتصادي في القطاع بشكل جذري كما أثرت بشدة على اقتصاد الضفة الغربية وسوق العمل فيها وستبقى آثارها ملموسة لأجيال قادمة”.

يذكر أن هذه هي النسخة الخامسة من النشرة الفنية التي أعدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتستعرض تقييما محدثا لتأثير عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على الاقتصاد وسوق العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة.