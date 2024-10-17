الداخلية: تحرير 1822 مخالفة في حملة أمنية ومرورية بخيطان والفروانية وجليب الشيوخ والمطلاع والمهبولة

أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرارا للإنتشار الأمني في المحافظات الست لحفظ الأمن والنظام العام نفذت الوزارة اليوم الخميس حملة أمنية مكثفة على مناطق خيطان والفروانية وجليب الشيوخ والمطلاع والمهبولة أسفرت عن تحرير وضبط (1822) مخالفة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن الحملة نفذت بمشاركة الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة والشرطة النسائية.

وأوضحت أن الحملة أسفرت عن تحرير 1676 مخالفة مرورية وضبط 146 شخصا منهم 3 بتهمة مخدرات و21 انتهاء إقامة و32 بدون إثبات و16 بتهمة التغيب و39 مطلوبا بأوامر إلقاء قبض و5 بحالة غير طبيعية و1 تنفيذ جنائي و7 أحداث و1 مواد مسكرة كما تم حجز 5 مركبات ودراجات وضبط 12 مركبة مطلوبة وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي في اطار استمرار القطاعات الميدانية في ضبط المخالفين والخارجين على القانون ومخالفي قانون الإقامة لتحقيق الانضباط العام وحفظ الأمن والنظام والتصدي للجريمة والوقاية منها ومكافحة الظواهر السلبية.