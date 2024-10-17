السفيرة التركية تشيد بالعلاقة المتميزة التي تربط بين بلادها ودولة الكويت

السفيرة التركية تشيد بالعلاقة المتميزة التي تربط بين بلادها ودولة الكويت

أشادت سفيرة جمهورية تركيا الصديقة لدى البلاد طوبى نور سونمز اليوم الخميس بالعلاقة المتميزة التي تربط بين بلادها ودولة الكويت.

جاء ذلك وفق بيان صحفي لوزارة الدفاع أثناء محاضرة ألقتها السفيرة سونمز للدارسين في دورة القيادة والأركان المشتركة رقم (29) بعنوان (الدراسات الإقليمية.. تركيا في الشرق الأوسط).

وذكرت الوزارة أن هذه المحاضرة تأتي ضمن منهج المحاضرات التي تقيمها كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة للدورات المنعقدة لديها من خلال استضافة محاضرين من مختلف التخصصات الأكاديمية المدنية والعسكرية من داخل الكويت وخارجها لتطوير القدرات ومهارات التحليل والتخطيط وفهم البيئة الإستراتيجية للدارسين فيها.

سفيرة جمهورية تركيا الصديقة لدى البلاد طوبى نور سونمز

ولفتت إلى أن مثل هذه المحاضرات والزيارات تهدف إلى إثراء المحتوى الأكاديمي وزيادة المحصلة العلمية.

وأشارت إلى أنه كان في استقبال السفيرة سونمز آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان اللواء الركن طيار فهد الخرينج.