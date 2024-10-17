الأرصاد الجوية: طقس حار نهارا ومائل للحرارة إلى معتدل ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع حارا نهارا ومائلا للحرارة إلى معتدل ليلا مع فرص لتشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي ضعيف مصحوبا بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا مع رياح أغلبها جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرص لتشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق مساء والساعات الأولى من الصباح.

وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة بينما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 38 و40 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وذكر أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق وتظهر بعض السحب المتفرقة بينما درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 22 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأوضح أن الطقس غدا نهارا يكون حارا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة بينما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 39 و41 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق وتظهر بعض السحب المتفرقة مبينا أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون حارا والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و38 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة فتتراوح ما بين 39 و41 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وبين أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة إلى معتدل ورطبا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة مع فرص لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق فيما تتراوح درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.