قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي

قائد الحرس الثوري يتوعد الاحتلال بضربة “موجعة” في حال هاجمت أهدافا إيرانية

17 أكتوبر، 2024
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توعد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي الاحتلال الخميس بضربة “موجعة” في حال هاجمت أهدافا إيرانية وهو ما تعهد الاحتلال القيام به بعد هجوم صاروخي إيراني على أراضيها مطلع الشهر الحالي.

وحذر سلامي “إن ارتكبتم خطأ وهاجمتم أهدافا لنا في المنطقة أو في إيران فسنوجه مجددا ضربة موجعة لكم”.

وأتى كلامه خلال مراسم تشييع الجنرال الإيراني في الحرس الثوري عباس نيلفوروشان الذي قتل في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية قضى فيها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في 27 أيلول/سبتمبر.

المصدر
أ ف ب
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17 أكتوبر، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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