عباس عراقجي

عراقجي يصل الى القاهرة في أول زيارة لوزير خارجية إيراني منذ 2013

16 أكتوبر، 2024
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وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الى القاهرة ليل الأربعاء، وفق الإعلام الرسمي في طهران، في أول زيارة لمسؤول على هذا المستوى من الجمهورية الإسلامية الى مصر منذ 2013، وتأتي في خضم التصعيد في الشرق الأوسط.

ووصل عراقجي الى القاهرة آتيا من عمّان، في إطار جولة إقليمية يجريها شملت أيضا لبنان وسوريا والعراق والسعودية وقطر وسلطنة عمان. وتأتي الجولة في ظل تهديد إسرائيل بالرد على هجوم صاروخي إيراني استهدفها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وتوعّد طهران بالرد على أي اعتداء يطالها.

المصدر
أ ف ب
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16 أكتوبر، 2024
0 45 أقل من دقيقة

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