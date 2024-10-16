انطلاق القمة الخليجية – الأوروبية لتعزيز التعاون وبحث التحديات العالمية الرئيسة

انطلقت اليوم الاربعاء القمة الأولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل بحضور زعماء الخليج وأوروبا لتعزيز التعاون بهدف تطوير شراكة أوثق وبحث التحديات العالمية الرئيسة.

ويترأس وفد دولة الكويت ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في كلمة افتتاح القمة الخليجية – الأوروبية استعداد الجانب الأوروبي للعمل مع الجانب الخليجي لمعالجة المشاكل الدولية وخاصة في الشرق الاوسط لما تمر به من اضطرابات وتحديات جسيمة.

وشدد ميشيل على أهمية طرح شراكة شاملة وأقوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق رخاء الشعوب داعيا الدول الاعضاء في القمة إلى العمل من أجل ان تكون هذه القمة هي الاولى التي تبعث بالوحدة والأمل.

من جهته أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بصفته الرئيس الدوري لمجلس التعاون الخليجي في كلمته أن الحرب المدمرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ولا تزال على الأراضي الفلسطينية وعلى لبنان “تحول فيها ارتكاب جرائم الحرب إلى روتين مرعب في غياب أي محاسبة دولية”.

وشدد أمير قطر على الحاجة الملحة إلى ايجاد تسوية شاملة للصراع بحيث تقوم على حل عادل للقضية الفلسطينية بناء على قرارات الشرعية الدولية بما يشمل الانسحاب الكامل من الاراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالب بضرورة إيقاف إطلاق النار الفوري في غزة ولبنان وإيقاف استفزازات المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال انه يرى ان إيقاف اطلاق النار يفترض ان يشكل تمهيدا لإجراء مفاوضات جادة تؤدي إلى حل ”شامل وعادل ومستدام“ للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ومن المتوقع ان يتطرق الزعماء في مشاركاتهم إلى اهم القضايا الاقليمية وفي مقدمتها العمل على تخفيف التصعيد في منطقة الشرق الاوسط التي تشهد اضطرابات في غزة ولبنان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

كما سيناقش القادة كيفية تعزيز التعاون في مجالات مختلفة وأوجه التعاون الاقتصادي بما في ذلك التجارة والاستثمار بالاضافة إلى موضوع الطاقة حيث تعد دول الخليج أحد أهم مراكز الطاقة من النفط والغاز في العالم.

وحضر القمة كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي وولي العهد البحريني ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والنائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي أسعد بن طارق آل سعيد.

بالإضافة إلى رؤساء دول الاتحاد الأوروبي ورؤساء حكوماتها ال27 ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.