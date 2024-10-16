طواقم الانقاذ التابعة للدفاع المدني اللبناني

الصليب الأحمر اللبناني يعلن إصابة مسعفَين جراء غارة أثناء مهمة إنقاذ منسقة مع اليونيفيل

16 أكتوبر، 2024
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أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن اثنين من مسعفيه أصيبا بجروح الأربعاء أثناء مهمة إنقاذ منسقة مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)، في منطقة كانت تتعرض لغارات إسرائيلية.

وأفاد الصليب الأحمر في بيان بأنه على إثر غارة على منطقة جويا “تحركت سيّارتا إسعاف للصليب الأحمر اللبناني مع طواقمها عند الساعة 4:30 (…) بعد اجراء الاتصالات اللازمة مع اليونيفل، فوصلت الطواقم الى المكان”، لكن بعيد ذلك “تعرّض الموقع للاستهداف فأصيب مسعفان اثنان بجروح طفيفة جراء الشظايا”.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية الى أن تعرّض بلدة جويا لغارات إسرائيلية أثناء وجود فرق الإسعاف فيها.

المصدر
أ ف ب
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16 أكتوبر، 2024
0 41 أقل من دقيقة

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