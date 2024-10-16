اليونيفيل

دول الاتحاد الاوروبي المشاركة في يونيفيل تريد ممارسة أقصى ضغط على الاحتلال لتجنب حوادث جديدة

16 أكتوبر، 2024
0 41 أقل من دقيقة

أعلنت الحكومة الإيطالية الأربعاء أن الدول الـ16 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تريد “ممارسة أقصى قدر من الضغط على المستويين السياسي والدبلوماسي على إسرائيل” لتجنب “حوادث جديدة”.

وفي ختام مؤتمر عبر الفيديو ضم وزراء دفاع هذه الدول، نشرت وزارة الدفاع الإيطالية بيانا أكدت فيه “رغبتهم المشتركة في ممارسة أقصى قدر من الضغط على المستويين السياسي والدبلوماسي على إسرائيل لتجنب وقوع حوادث جديدة”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
16 أكتوبر، 2024
0 41 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

منسقة الأمم المتحدة في لبنان تحض على حماية المدنيين بعد غارات النبطية

16 أكتوبر، 2024

روسيا تعلن سيطرتها على بلدتين في شرق أوكرانيا

16 أكتوبر، 2024

زيلينسكي يندد بالصين وكوريا الشمالية وإيران لدعمها روسيا

16 أكتوبر، 2024

تركيا تدعو إلى فرض عقوبات على الاحتلال

15 أكتوبر، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى