نائب رئيس الحرس الوطني: العمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالعمل في المؤسسات العسكرية والأمنية

أكد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح أن العمل بروح الفريق الواحد هو سر النجاح للنهوض بالعمل في كافة المؤسسات العسكرية والأمنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن (الحرس) اليوم الأربعاء عقب استقبال الشيخ فيصل النواف كبار القادة والضباط لبحث استعدادات الموسم التدريبي 2024-2025 في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني.

وأشار الشيخ فيصل النواف إلى ضرورة التنسيق ومد جسور التعاون مع زملاء السلاح في وزارتي الدفاع والداخلية وقوة الإطفاء العام والجهات التي بينها وبين الحرس بروتوكولات التعاون.

ووجه القادة إلى ضرورة تفقد الوحدات والوقوف على احتياجات المنتسبين والالتزام بالضبط والربط والتأكد من تنفيذ الخطط الموضوعة في الحرس الوطني خلال الموسم التدريبي.

وذكر أن ذلك من شأنه أن يمكن الحرس من القيام بدوره على أكمل وجه في منظومة الدفاع والأمن وتقديم الدعم والإسناد لجهات الدولة إلى جانب رجال الجيش والشرطة في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما.